تركيا تعلن عودة أكثر من مليون سوري إلى بلادهم

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن أكثر من مليون سوري عادوا بشكل طوعي من تركيا إلى سوريا.

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وذكرت الوزارة في بيان أن من بينهم أكثر من 470 ألفا عادوا إلى منطقة إدلب وحدها، مبينة أنه "منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى الآن، نفذ الجيش التركي 320 عملية عسكرية ضد الإرهاب في شمالي كل من سوريا والعراق، وتم خلال هذه العمليات تحييد 794 عنصرا إرهابيا".



وأفادت بأن "أعمال مركز التنسيق المشترك بين تركيا وسوريا وروسيا متواصلة، وسيصبح مركزا رباعيا بدلا من ثلاثي بمشاركة إيران".



وأضافت: "الاستفزازات التي تحدث في السويد والمستمرة، تؤكد أحقية تحفظاتنا بخصوص انضمامها للناتو.. وإذا أوقفت هذه الاستفزازات والتزمت بما عليها من التزامات وفق التفاهمات، من الممكن أن تصبح عضوا في الناتو مثل فنلندا".

RT