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تركيا تكشف عن منظومة جديدة من الطائرات المسيرة الهجومية

السبت، 16-10-2021 02:16 م

تركيا تكشف عن منظومة جديدة من الطائرات المسيرة الهجومية

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الوكيل الاخباري- أعلنت تركيا أن منظومة صائدة الطائرات المسيرة "فدائي" ستجري مناورتها الأولى خلال الشهر الجاري، مضيفة أن منظومة "فدائي" ستكون وسيلة فعالة لوقف الهجمات الكاميكازية للطائرات المسيرة.

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وقال غوراي علي جانلي، عضو مجلس إدارة شركة "ترانسفارو" التركية (Transvaro)، إحدى شركات الصناعات الدفاعية التركية التي ساهمت في تنفيذ هذا المشروع، إن منظومة "فدائي" جرى تطويرها لتكون وسيلة فعالة في وقف الهجمات الكاميكازية للطائرات المسيرة.

وتابع أنه أصبح من شبه المستحيل منع الطائرات المسيرة الهجومية من تنفيذ طلعات جوية فرادا وفي مجموعات، موضحا أن الهجمات التي استهدفت مصافي النفط السعودية العام الماضي، بهذا النوع من المسيرات، وصلت إلى مستوى من شأنه أن يجر العالم إلى "أزمة نفطية".

وأضاف جانلي أن شركته تعمل في هذه المرحلة على تطوير المنظومة لتكون هجومية إلى جانب كونها دفاعية، مشيرا إلى أن الأنظمة غير المأهولة تطورت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأكد جانلي، أن هذا النوع من الطائرات المسيرة الصغيرة أحدثت تأثيرا هائلا في الصناعات الدفاعية، وقد جرى تطوير العديد من الطرق لإسقاطها، ولكن الطريقة الأكثر فاعلية تبقى ضربها في الجو عبر طائرة بدون طيار.

وأردف: "هناك العديد من الدراسات في العالم حول هذا الموضوع، من الشرق الأقصى إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لقد استعرضنا هذه الدراسات عند تطويرنا منظومة صائدة الطائرات بدون طيار".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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