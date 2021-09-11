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السبت، 11-09-2021 02:42 م

تركيا.. ضبط 57 مهاجرا من أصول أفغانية وباكستانية

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الوكيل الإخباري - ضبطت السلطات التركية، 57 مهاجرا غير نظامي في ولاية وان شرقي البلاد، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم السبت.

وأوضحت الوكالة أن قوات الدرك في لبلاد اشتبهت بشاحنة في منطقة أرجيش وطلبت من سائقها التوقف، إلا أنه رفض ذلك ولاذ بالفرار.

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وأضافت أنه تم إيقاف الشاحنة بعد فترة قصيرة، حيث عثر في صندوقها الخلفي على 30 مهاجرا غير قانوني من أصل أفغاني. كما ضبطت قوات الأمن التركية أيضا 27 مهاجرا من أصول أفغانية وباكستانية، في منطقة مرادية.


وأضافت "الأناضول" أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية للمهاجرين تمت إحالتهم إلى إدارة الهجرة في وان، إلى جانب قيام السلطات بتوقيف 3 مشتبه بضلوعهم في تهريب البشر.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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