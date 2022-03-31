تركيا.. ضبط 7 سوريين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

الوكيل الإخباري-ضبطت السلطات التركية في ولاية كليس (جنوب) 7 سوريين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

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وأوضحت الولاية في بيان، الأربعاء، أن فرق الأمن تلقت إخبارا بوجود أجانب في عدد من أحياء المدينة، دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.



وأضاف البيان أنه تم ضبط 7 سوريين في إطار عمليات المداهمة، إلى جانب توقيف 3 أشخاص ساهموا في إدخالهم إلى تركيا بطريقة غير قانونية.



وأشار البيان إلى أن السوريين السبعة، أحيلوا إلى دائرة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وفي ولاية قيرقلار إيلي غربي البلاد، ضبطت قوات الأمن التركية 12 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية المغربية.



وعقب التحقيقات الأولية، تبين أنهم دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

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