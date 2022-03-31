الخميس 31-03-2022
الوكيل الاخباري

إبطال بيان جمركي كاد يتسبب بخسارة الدولة أكثر من 4 ملايين دينار

مؤشر بورصة موسكو يعود إلى مستواه قبل العقوبات

الدولار يتراجع أمام الجنيه في مصر

خطة من غوغل لمنع العنف المنزلي

الصناعة والتجارة تخفض السقوف السعرية للدجاج الطازج

1.830 مليار دولار منح وقروض لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

درجات حرارة أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات الجمعة

روسيا تقدم بديل سويفت للهند للتجارة بين البلدين بعيدا عن الدولار

الحاج توفيق يتوقع إقبالا أوسع على الأسواق غداً

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الانتخاب

الخميس، 31-03-2022 01:00 م

تركيا.. ضبط 7 سوريين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية

4087158_1570631962


الوكيل الإخباري-ضبطت السلطات التركية في ولاية كليس (جنوب) 7 سوريين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

اضافة اعلان


وأوضحت الولاية في بيان، الأربعاء، أن فرق الأمن تلقت إخبارا بوجود أجانب في عدد من أحياء المدينة، دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.


وأضاف البيان أنه تم ضبط 7 سوريين في إطار عمليات المداهمة، إلى جانب توقيف 3 أشخاص ساهموا في إدخالهم إلى تركيا بطريقة غير قانونية.


وأشار البيان إلى أن السوريين السبعة، أحيلوا إلى دائرة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.


وفي ولاية قيرقلار إيلي غربي البلاد، ضبطت قوات الأمن التركية 12 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية المغربية.


وعقب التحقيقات الأولية، تبين أنهم دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير قانونية.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_ebf29039b155cfe055d9e9584f3a8f4d

السودان .. حظر التجمع وسط الخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

622471880103d

زيلينسكي: روسيا تعزز وحداتها في دونباس استعدادا لهجمات جديدة

GettyImages-1309447745

ليبيا: إنقاذ 316 مهاجر غير نظامي وانتشال جثة آخر

31-3

أوكرانيا : نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى روسيا قسرا

WhatsApp Image 2022-03-31 at 2.01.51 AM

السعودية : يعتبر تصريح دخول المعتمر من خارج البلاد لاغياً في هذه الحالة !

علم-روسيا-أوكرانيا-3-730x438

جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية أول ابريل

أخبار متعلقة
88888888

انتهاء المفاوضات.. أوكرانيا توافق على وضع الحياد بشروط

لغم-بحري-1

تركيا .. العثور على لغم بحري قرب الحدود البلغارية

8

ليبيا .. ضبط مركز للإتجار بالبشر بينهم أجانب -فيديو

thumbs_b_c_231124bb5d8324389bf0a5e7c7af29d3

تركيا .. تحييد 2 من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

160336259416600900

تركيا .. اطلاق عملية أمنية ضد داعش في مرسين

جسر

أردوغان يفتتح أطول جسر معلق في العالم