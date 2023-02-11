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السبت، 11-02-2023 02:51 م

تركيا: قوة زلزال الاثنين تعادل 500 قنبلة نووية

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الوكيل الإخباري- صرح أورهان تتار، المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، بأن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

وفي تفاصيل الهزات الأرضية التي ضربت جنوب شرق تركيا الاثنين، قال تتار في تصريحات صحفية في أنقرة اليوم السبت، إن "الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا".

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وتعليقا على مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال قال المسؤول: "لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق النفط والغاز في منطقة الزلزال".

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين.

وحسب آخر إحصائية رسمية نشرت صباح اليوم السبت، بلغت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا 20665 قتيلا و80088 مصابا حتى الآن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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