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الثلاثاء، 04-04-2023 11:11 م

ترمب للمحكمة: أنا غير مذنب وينكر 34 تهمة

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الوكيل الاخباري - دفع الرئيس السابق دونالد ترمب بأنه غير مذنب بارتكاب جناية بتزوير السجلات لإخفاء أموال الصمت المدفوعة لقمع مزاعم جنسية قد تكون ضارة خلال حملته الرئاسية في 2016.

ووجه المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براغ، الاتهام إلى الرئيس السابق بـ 34 تهمة تتعلق بأموال الصمت والتستر المزعوم.

وقال ممثلو الادعاء إن الرئيس السابق ترامب قام بتزوير السجلات التجارية لتقويض نزاهة انتخابات 2016 وحماية حملته من نشر أية معلومات قبيحة.

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