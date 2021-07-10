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السبت، 10-07-2021 02:06 م

تعاون مشترك بين السودان وروسيا

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الوكيل الإخباري- أكدت روسيا أن وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، سيستقبل مطلع الأسبوع القادم في موسكو، نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، لمناقشة طيف من المسائل الثنائية والإقليمية والدولية.

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وأكدت الخارجية الروسية، أن السيدة المهدي ستصل روسيا يوم غد الأحد، بزيارة ستستمر حتى الخميس 15 يوليو، وستجري الاثنين مباحثات مع لافروف.


وذكرت الوزارة، أنها تتوقع من هذا الاجتماع "تبادلا مفصلا للآراء بخصوص المسائل الرئيسية المتعلقة بالتعاون المتعدد المجالات بين روسيا والسودان، والملفات الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا".


ومن المقرر، أن يناقش الوزيران واقع وآفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجال تطوير الموارد المعدنية في السودان، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتعاون بين الدولتين في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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