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الخميس، 24-06-2021 12:40 م

لافروف: الناتو يرفض إجراء اتصالات عسكرية مع روسيا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في مؤتمر موسكو الدولي للأمن، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يرفض إجراء اتصالات مع موسكو عبر القنوات العسكرية.

وفي إشارة إلى قمة الناتو الأخيرة في بروكسل، قال لافروف إن تصرفات الناتو المستمرة التي يسعى من خلالها لاحتواء روسيا، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية والسياسية في أوروبا.

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وأوضح، أن مقترحات موسكو البناءة لتقليص الخطر العسكري على طول خط التماس بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "لا تزال مطروحة على الطاولة" منذ ما يقرب من عامين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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