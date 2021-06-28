روسيا: إيقاف 3 ضباط بتهمة الاحتيال

الوكيل الإخباري- أوقف القضاء العسكري في موسكو 3 ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بتهمة الاحتيال للحصول على مبالغ كبيرة.



وقررت المحكمة الاحتفاظ بالضباط الـ 3 التابعين لقسم إدارة الطيران في جهاز الأمن الفيدرالي، لمدة شهرين، لاستيفاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية.

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ووجهت المحكمة للضباط الـ 3 تهمة سرقة أكثر من 63 مليون روبل (أكثر من 870 ألف دولار).



وتتمثل القضية في عقود أبرمت في 2017-2019 بين قسم الطيران التابع لجهاز الأمن الفيدرالي وشركة "AsStroy"، لتوريد مختلف المعدات والتجهيزات العسكرية، وعلى وجه الخصوص، إلى وحدات القوات الحدودية الموجودة في منطقة ستافروبول.

المصدر: روسيا اليوم