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الثلاثاء، 06-06-2023 09:12 ص

تعرف على موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023

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الوكيل الإخباري- يعتبر عيد الأضحى واحد من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون ، ونحن خلال هذه الأيام ننتظر بشدة عيد الأضحى المبارك بعدما بات يفصلنا عنه أيام معدودة .

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 

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الكثير منا يتسائل في هذه الأيام عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك ، وهو ما سنستعرض تفاصيله في نقاط مبسطة كما يلي :

1-يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.
 
2- يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31) - 37 دقيقة).
 
3-في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 - 44 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكياً يوم الاثنين 2023/6/19.

موعد وقفة عرفات 
4- تكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً يوم الثلاثاء  27- 6 - 2023 

موعد عيد الأضحى المبارك 
5- يكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 .
 
نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 


 




 

 


 

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