افتتاح مهرجان الأردن الدولي للطعام في العاصمة عمّان

الوكيل الإخباري-   افتتحت مساء امس  فعاليات مهرجان الأردن الدولي للطعام في العاصمة عمّان، وسط حضور رسمي ودبلوماسي وشعبي كبير، وبمشاركة واسعة من كبرى العلامات التجارية في قطاع الصناعات الغذائية والطهاة المحليين والدوليين.

ويأتي المهرجان بتنظيم من ادارة مهرجان الاردن الدولي للطعام  ، ليجسد منصة حيوية للترويج للمنتج الغذائي الأردني، وإبراز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة على خارطة السياحة المطبخية في المنطقة.

ولم تقتصر فعاليات المهرجان هذا العام على العروض والأنشطة الترفيهية، بل حملت في طياتها رسالة إنسانية سامية، حيث شهد حفل الافتتاح إطلاق قوافل مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة، في مبادرة وطنية جاءت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبمساهمة من شركات ومؤسسات وأفراد مشاركين في المهرجان.

وأكد القائمون على الحملة أن حجم المساعدات سيصل إلى 300 طن من المواد الغذائية والطبية، تُرسل على ثلاث دفعات خلال أيام المهرجان، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وفي كلمته، أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنشيط السياحة الأردنية أن هذه المبادرة تجسد التزام الأردن بقضايا أمته، وتعكس الدور الوطني للقطاع السياحي والخاص في حمل الرسائل الإنسانية، مشدداً على أن المهرجان هذا العام يجمع بين دعم المنتج الوطني والوقوف مع الأشقاء في غزة في رسالة تضامن وتكافل حقيقية.

وأضاف أن باب التبرع سيبقى مفتوحاً طوال أيام المهرجان، بما يسمح لكافة الزوار والعارضين بالمشاركة في دعم الحملة، ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي تحرص عليها المؤسسات الأردنية.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قد أعلنت عن تسيير قافلة إغاثية تضم 38 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، في خطوة تؤكد على الجهود الأردنية المستمرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

ويستمر مهرجان الأردن الدولي للطعام حتى العاشر من الشهر الجاري، متضمناً برنامجاً متنوعاً من العروض الحية وورش العمل والمسابقات التي تبرز تنوع المطبخ الأردني والعالمي، إلى جانب مساحات مخصصة للمشاريع الريادية والشبابية في مجال المطبخ الإنتاجي.

