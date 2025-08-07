الخميس 2025-08-07 10:46 ص
 

طلبة التوجيهي جيل 2008 يختتمون اليوم امتحاناتهم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين في امتحان التوجيهي حتى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغت 706 مخالفات وعقوبات. وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتو
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 07-08-2025 08:28 ص

الوكيل الإخباري-    يقدّم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، الخميس، آخر امتحانات الدورة الحالية، بمبحث التربية الإسلامية.

ويبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة قرابة 136 ألف طالب وطالبة، موزعين على 585 مركزا امتحانيا يتضمن 1305 قاعات في مختلف المحافظات، إضافة إلى 20 طالبا في مراكز تأهيل الأحداث والإصلاح، و11 طالبا في مركز الحسين للسرطان.

وتنطلق الجلسة الامتحانية في تمام الساعة العاشرة صباحا، إذ ستكون الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد.


وهذه أول دورة تُعقد وفق النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة الامتحانات وتحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء النفسية على الطلبة وأسرهم.

 
 
