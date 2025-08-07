طلبة التوجيهي جيل 2008 يختتمون اليوم امتحاناتهم

الوكيل الإخباري- يقدّم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، الخميس، آخر امتحانات الدورة الحالية، بمبحث التربية الإسلامية.



ويبلغ عدد المشتركين في هذه الدورة قرابة 136 ألف طالب وطالبة، موزعين على 585 مركزا امتحانيا يتضمن 1305 قاعات في مختلف المحافظات، إضافة إلى 20 طالبا في مراكز تأهيل الأحداث والإصلاح، و11 طالبا في مركز الحسين للسرطان.

اضافة اعلان



وتنطلق الجلسة الامتحانية في تمام الساعة العاشرة صباحا، إذ ستكون الأسئلة من نوع الاختيار من متعدد.