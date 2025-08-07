الخميس 2025-08-07 10:47 ص
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الخميس، 07-08-2025 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمجلس محافظي البنك المركزي.اضافة اعلان


بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3372.97 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3442.20 دولارا.

حوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية، التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في أيلول.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعا من 48% قبل أسبوع.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إن مجلس الاحتياطي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابة لتباطؤ في الاقتصاد الأميركي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستواصل دفع التضخم للارتفاع.

في غضون ذلك، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا الأربعاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، قائلا إن الدولة تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، لتضاف إلى الرسوم الجمركية التي سبق الإعلان عنها وتبلغ 25% أيضا.
 
 
