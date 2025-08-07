الخميس 2025-08-07 10:47 ص
 

الاتحاد الأوروبي: تطورات إيجابية تتعلق بتوريد الوقود إلى غزة وفتح ممرات مع الأردن ومصر

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية في طريقها من الأردن إلى قطاع غزة.
الخميس، 07-08-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا للغاية وذلك بعد أن أطلعت ذراع السياسة الخارجية والمساعدات الإنسانية بالتكتل الدول الأعضاء في وقت متأخر من مساء الأربعاء على وضع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل الشهر الماضي بشأن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال المسؤول الخميس، إن هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتوريد الوقود وإعادة فتح بعض الممرات مع الأردن ومصر، وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا وإصلاح بعض البنى التحتية الحيوية.

 
 
