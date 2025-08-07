تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية ينتهي اليوم

08:28 ص

الوكيل الإخباري- تنتهي الخميس، فترة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي، للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين، في المدارس الحكومية، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم.





ودعت الوزارة أولياء الأمور غير المسجلين في المنصة إلى تسجيل أبنائهم عبر رابط إلكتروني، موضحة أن فترة التسجيل بدأت في 2 تموز الماضي وتنتهي مساء الخميس 7 آب.



وأشارت إلى أن الأطفال الذين يُقبلون للتسجيل في الصف الأول هم من مواليد الأول من كانون الثاني 2019، ولغاية 31 كانون الأول من العام ذاته فما دون، بحيث لا يتجاوز عمر الطفل 9 سنوات في نهاية العام الحالي.



وأوضحت الوزارة أن تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكرية يكون بالتوجه المباشر إلى تلك المدارس.



وبيّنت أن الأطفال المسجلين حاليًا في رياض الأطفال الحكومية (KG2)، تُرفع ملفاتهم تلقائيًا في المدرسة ذاتها.