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الأحد، 04-07-2021 11:36 ص

تعليق أعمال البحث في مبنى فلوريدا المنهار

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الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، عن تعليق أعمال البحث والإنقاذ في موقع انهيار جزء من المبنى السكني في مدينة سيرفسايد قرب ميامي مؤقتا، بسبب خطر انهيار الجزء المتبقي منه.

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وأكدت عمدة مقاطعة ميامي ديد، دانييلا ليفين كافا، أن المهندسين يستعدون حاليا لهدم الجزء المتبقي من المبنى، متعهدة باستئناف أعمال البحث في أسرع وقت ممكن.


وتم تعليق أعمال البحث في الموقع، الساعة 4:00 بعد ظهر يوم أمس السبت، بتوقيت أمريكا، فيما أعلن حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، صباح يوم أمس السبت، أن هدم الجزء المتبقي من المبنى سينفذ في غضون 36 ساعة. 


وطرح مسؤولون في فلوريدا خطة لهدم الجزء المتبقي من المبنى، بسبب المخاوف من خطر انهياره جراء اجتياح إعصار "إلسا" المتوقع للولاية مطلع الأسبوع القادم.


ولا تزال حصيلة ضحايا حادثة الانهيار المأساوية التي وقعت فجر 24 يونيو الماضي، عند مستوى 24 قتيلا، فيما لا يزال 124 شخصا في عداد المفقودين.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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