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الإثنين، 16-10-2023 03:15 م

تفاصيل جديدة عن حادثة الطفل في اميركا - اسماء

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الوكيل الاخباري - نشرت وسائل اعلام أميركية تفاصيل جديدة حول حادثة قتل رجل في ولاية إلينوي لطفل مسلما من أصول فلسطينية بـ 26 طعنة ، واصابة والدته بجروح خطيرة، وهو يردد عبارات معادية للمسلمين والفلسطينيين.

ولم تنشر السلطات أسماء المتوفين، لكن مكتب شيكاغو لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية خطط لعقد مؤتمر صحفي مع أحد أفراد الأسرة وحدد هوية الضحيتين، هما وديع الفيوم، وهو صبي أميركي من أصل فلسطيني، ووالدته حنان شاهين.

ووصفت "كير" الجريمة بأنها "أسوأ كابوس لدينا"، داعية إلى وقف الخطاب المعادي للإسلام والفلسطينيين لدى السياسيين الأميركيين وفي وسائل الإعلام.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه شعر "بالصدمة والاشمئزاز لسماع خبر القتل الوحشي لطفل في الـ6 من عمره ومحاولة قتل والدته بولاية إلينوي".

وأضاف بايدن "عائلة الطفل الفلسطينية المسلمة قدمت إلى أميركا بحثا عما نسعى إليه، وهو ملجأ للعيش والتعلم والعبادة بأمان"، وتابع "يجب علينا كأميركيين أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية".

واتهمت الشرطة الرجل (71 عاما) بارتكاب جريمة كراهية ضد الطفل (6 سنوات) وأمه (32 عاما)، قائلة إن الضحيتين استهدفتا بسبب عقيدتهما الإسلامية، في سياق الحرب التي تخوضها إسرائيل على الفلسطينيين.

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