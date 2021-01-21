الخميس 21-01-2021
الوكيل الاخباري

منظمة الصحة العالمية توضح حول تسجيل وفيات بعد تلقي اللقاح

الاستهلاكية المدنية لـ الوكيل: تجار زيوت طالبوا برفع الأسعار ورفضنا ذلك

الزعبي لـ الوكيل: إمهال 8 كليات لتصحيح أخطائها خلال أسبوع

قرار هام حول تقديم الأراجيل في محال الكوفي شوب

تعرف على الحالة الجوية نهاية الاسبوع في البحر الميت والعقبة

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

تفاصيل هامة حول زيارة النزلاء في السجون غداً

العمل تضع بروتوكولات لبعض القطاعات لمنع انتشار فيروس كورونا

أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة لثلاثة أيام

ترامب يوجه الخدمة السرية بحماية أبنائه

الخميس، 21-01-2021 10:36 ص

تفجيران انتحاريان يهزان العاصمة العراقية بغداد

image


الوكيل الاخباري - أفادت مصادر اعلامية في العراق، اليوم الخميس بوقوع عشرات الوفيات والجرحى في تفجيرين وسط العاصمة العراقية بغداد . 

اضافة اعلان

وحسب المصادر فإن انتحاريا فجر نفسه وسط سوق لبيع الملابس في ساحة الطيران وسط بغداد و أن انفجارا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

 

ووفق تفاصيل التفجيرات فقد وقع الانفجار الأول بواسطة حزام ناسف وتم  إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول بعد التفجير الاول .


من جانبه نقل موقع "بغداد بوست" عن مصدر أمني تأكيده أن التفجيرين أسفرا عن وفاة ما لا يقل عن 15 شخصا وأكثر من 20 جريحا، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

 

المصدر- روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1d649c06-2dd2-4a35-9526-05fb624e16a5

"رسالة حزينة" من رغد صدام حسين

تعبيرية

بايدن يوقع أوامر تنفيذية تلغي قرارات سابقة لترامب

تعبيرية

انتقال الغالبية في مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين

تعبيرية

أميركا: مقتل 3 من أفراد الحرس الوطني بتحطم مروحية في نيويورك

هاينز

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين هينز مديرة للاستخبارات

اميركا

إلغاء جديد.. بايدن يعود إلى أحضان الصحة العالمية