تفجيران انتحاريان يهزان العاصمة العراقية بغداد

الوكيل الاخباري - أفادت مصادر اعلامية في العراق، اليوم الخميس بوقوع عشرات الوفيات والجرحى في تفجيرين وسط العاصمة العراقية بغداد .

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وحسب المصادر فإن انتحاريا فجر نفسه وسط سوق لبيع الملابس في ساحة الطيران وسط بغداد و أن انفجارا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.

ووفق تفاصيل التفجيرات فقد وقع الانفجار الأول بواسطة حزام ناسف وتم إغلاق المنطقة الخضراء الحكومية ومنع دخولها لغير حاملي تصاريح الدخول بعد التفجير الاول .



من جانبه نقل موقع "بغداد بوست" عن مصدر أمني تأكيده أن التفجيرين أسفرا عن وفاة ما لا يقل عن 15 شخصا وأكثر من 20 جريحا، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

المصدر- روسيا اليوم



