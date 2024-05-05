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الأحد، 05-05-2024 10:47 ص

صور- فيضان يجتاح مناطق واسعة في تكساس

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الوكيل الإخباري- غمرت مياه فيضان عدة أحياء في جميع أنحاء هيوستن بولاية تكساس الأمريكية السبت بعد هطول أمطار غزيرة، فيما قامت أطقم الطوارئ بإجلاء أكثر من 400 شخص من منازلهم.

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وتظل عملية متابعة الفيضان سارية حتى بعد ظهر الأحد، حيث يتوقع خبراء الأرصاد هطول أمطار إضافية واحتمال حدوث فيضان كبير في مقاطعة هاريس، ثالث أكبر مقاطعة في الولاية تضم هيوستن ومناطق مجاورة.


ولم تبلغ سلطات هيوستن عن أي وفيات أو إصابات جراء هطول الأمطار الغزيرة.


وقالت القاضية لينا هيدالغو، وهي أكبر مسؤول منتخب في مقاطعة هاريس السبت، إنه تم إنقاذ 178 شخصًا و122 حيوانًا أليفًا حتى الآن في المقاطعة.


وغمرت المياه منطقة واسعة من هيوستن إلى ريف شرق تكساس، حيث تم استخدام قوارب هوائية عبر المياه التي وصل ارتفاعها إلى الخصر لإنقاذ الأشخاص والحيوانات الأليفة الذين لم يتم إجلاؤهم في الوقت المناسب.

 

وأُجريت العشرات من عمليات الإنقاذ في مقاطعة مونتغومري المجاورة.


وفي مقاطعة بولك، على بعد حوالي 160 كيلومترًا إلى شمال شرق هيوستن، قال مسؤولون إنه كان هناك أكثر من 100 عملية إنقاذ من المياه في الأيام القليلة الماضية.



 

RT

 


 




 

 


 

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