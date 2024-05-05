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الأحد، 05-05-2024 10:54 ص

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات في المكسيك

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الوكيل الإخباري- قتل شخصان في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك في هجوم استهدف مرشحًا للانتخابات البلدية نجا من دون أن يصاب بأذى، حسبما ذكرت السلطات المكسيكية السبت.

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ووفقًا للادعاء العام، فقد استهدف هجوم بإطلاق النار يوم الجمعة خوان غوميز موراليس، وهو مرشح عن حزب "تشياباس يونيدوس" في بينيميريتو دي لاس أميريكاس ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 17 ألف نسمة على الحدود مع غواتيمالا.


وأحد الضحايا هو ابن المرشح، أما الآخر فمرشح أيضًا لعضوية المجلس البلدي، حسبما ذكر "تشياباس يونيدوس".


وقال زعيم الحزب، كونرادو سيفوينتس، إن غوميز موراليس لم يصب بأذى ونقل إلى مكان آمن.


وفي السنوات الأخيرة، باتت بينيميريتو دي لاس أميريكاس مسرحًا لموجة من العنف المرتبط بنزاعات بين عصابات إجرامية.

RT


 




 

 


 

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