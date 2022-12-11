تكساس تحظر "تيك توك" عن الموظفين الأمريكيين

الوكيل الإخباري - أعلن الحاكم غريغ أبوت أنه لن يُسمح لموظفي الوكالات الحكومية الأمريكية في تكساس بتنزيل واستخدام تطبيق وسيلة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" على الأجهزة التي يوفرها صاحب العمل.

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وفي شرح للحظر، أشار إلى مزاعم بأن بكين ربما تستخدم المنصة للوصول سرا إلى معلومات حساسة، وهو أمر نفته الصين مرارا وتكرارا.



وفي رسالة إلى مسؤولي الدولة، كتب أبوت: "يحصد "تيك توك" كميات هائلة من البيانات من أجهزة مستخدميها - بما في ذلك متى وأين وكيف يقومون بنشاط الإنترنت - وتقدم هذه المجموعة المعلومات التي يحتمل أن تكون حساسة إلى الحكومة الصينية".



وفي يوم الأربعاء، رفع المدعي العام لولاية إنديانا، تود روكيتا، دعوى قضائية ضد "تيك توك"، مدعيا أنه ضلل المستخدمين بشأن قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بياناتهم.



وأعلن حاكم ولاية ماريلاند لاري هوجان عن حظر مماثل يوم الثلاثاء، ما أثر على "تيك توك" إلى جانب عمالقة التكنولوجيا الصينيين Huawei وZTE.

روسيا اليوم