تمديد التعليم عن بعد بالمدارس في الإمارات

الوكيل الاخباري-

التعليم عن بُعد

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الأربعاء، تمديد نظامللمدارس الحكومية يومين إضافيين تزامنا مع الظروف الاستثنائية.وغردت المؤسسة، عبر حسابها على منصة "إكس" ، "قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل 2024".وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن قرارها يأتي "لضمان جاهزية جميع المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة".يأتي ذلك بالتزامن مع هطول أكبر كميات أمطار في تاريخ دولة الإمارات الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل/نيسان 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.