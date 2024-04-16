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الثلاثاء، 16-04-2024 10:31 ص

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول وتحويل الدراسة عن بعد في الإمارات

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الوكيل الاخباري- شهدت الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي رافقها هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق بينها دبي والعين، وتوقع مركز الأرصاد الجوية حدوث فيضانات بالدولة بسبب العواصف الرعدية.

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وحذرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء المواطنين "نظرا لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه".

وفي ظل التأهب لمواجهة تداعيات الحالة الجوية أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة من (حضوري) داخل المدارس إلى نظام (التعليم عن بعد)، أمس واليوم، نظرا للظروف الجوية الاستثنائية الحالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أفاد باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحيانا، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، منوها بأن "الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة وبرق ورعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق".

 

 




 

 


 

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