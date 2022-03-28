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الإثنين، 28-03-2022 12:19 م

تمهيدا لتجربة جديدة .. كوريا الشمالية تجري عمليات بناء في موقع للاختبارات النووية

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الوكيل الإخباري- تعمل كوريا الشمالية على بناء "طريق مختصر" إلى نفق في موقع تجاربها النووية في بيونغ غيه-ري، على ما يبدو بهدف الاستعداد سريعا لتجربة نووية سابعة، وفقا لما أفادت به مصادر حكومية كورية جنوبية وكالة يونهاب أمس ، الأحد.

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في حالة إجرائها ستكون هذه أول تجربة نووية معروفة تجريها كوريا الشمالية في 4 سنوات ونصف.


أفاد المسؤولون بأن السلطات العسكرية والاستخباراتية الكورية الجنوبية رصدت مؤشرات على تركيز الشمال على ترميم النفق الثالث في المنطقة الجبلية الشمالية الشرقية.


وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه "(الشمال) أوقف فجأة أعمال البناء الأولية، لإعادة مدخل النفق الثالث، ويقوم حاليا بحفر جانب (النفق)"، وأضاف أنه "بهذه الطريقة يبدو أنه سيكون من الممكن ترميم (النفق) في غضون شهر".


تزايدت المخاوف بشأن احتمالات قيام نظام كيم جونغ-أون بالضغط من أجل إجراء تجربة نووية أخرى، بعد اختبار إطلاق صاروخ بعيد المدى في يوم 24 مارس، وبهذا ينهي رسميا الوقف الاختياري الذي فرضه على قيامه بالاستفزازات الاستراتيجية الكبرى.


يقول الخبراء إن كوريا الشمالية قد تختبر سلاحًا نوويًا تكتيكيًا صغيرًا يمكن تحميله على صواريخ باليستية مع اقتراب العطلة الوطنية الرئيسية التي تمثل ذكرى تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري يوم 25 أبريل.


ولقد ورد أن هناك أربعة أنفاق في منطقة بيونغغي-ري، التي تم إغلاقها رسميًا في عام 2018 بعد تنفيذ أعمال هدم أمام مجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب المدعوين.


قال بعض المراقبين إنه سيكون من الصعب ترميم النفقين الأول والثاني على الفور، حيث أجرت كوريا الشمالية تجاربها النووية السابقة، بينما يمكن استخدام النفقين الثالث والرابع بعد أعمال الترميم.

 

وكالة يونهاب 

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