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الأربعاء، 14-06-2023 02:26 م

تنديد دولي بالخطة الروسية لنشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء

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الوكيل الإخباري - انضمت كوريا الجنوبية، إلى 43 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، في دعوة روسيا وروسيا البيضاء لإلغاء اتفاق، لنشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في الدولة المجاورة.

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وجاءت الدعوة في بيان مشترك قامت أوكرانيا بتلاوته، خلال اجتماع لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، ووقعت عليه أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

 

وأعربت الدول الـ44، عن قلقها العميق إزاء الاتفاق بين روسيا وروسيا البيضاء.

وأدانت الدول الـ44 الاتفاق ووصفته بأنه خطير وغير مسؤول، لا سيما منذ أن أعلنت روسيا نيتها للانسحاب من المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية، وهي أحدث معاهدة باقية للحد من الأسلحة النووية، التي تم توقيعها بين موسكو وواشنطن.


وذكر البيان المشترك أن روسيا البيضاء، كانت شريكة مع روسيا، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، ودعت البلاد إلى إلغاء قرارها الأخير، الذي يمكن أن يثير التوترات في المنطقة.

 

البيان

 




 

 


 

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