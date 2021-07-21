توجيه تهمة القرصنة في أوكرانيا لأول مرة

الوكيل الإخباري - قال جهاز الأمن الأوكراني، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال مواطن أوكراني، بتهمة الاستيلاء على سفينة في المحيط الهندي، والمطالبة بفدية مقابل الإفراج عنها.

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ووفقا لبيان المخابرات الأوكرانية، هذه هي المرة الأولى في تاريخ أوكرانيا، التي يتم فيها توجيه تهمة ممارسة القرصنة ضد أحد المواطنين.



وأضاف البيان: "احتجز جهاز الأمن الأوكراني، مواطنا أوكرانيا خطف سفينة في المحيط الهندي قبل فترة، وطالب بفدية للإفراج عنها. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها توجيه تهمة القرصنة ضد أحد المواطنين، وفقا للقانون العقوبات الجنائية الوطني".



وتبين أن المتهم، من سكان مقاطعة نيكولاييف، وكان يعمل في شركة دولية تعمل في مجال حماية السفن التجارية من القراصنة. وقال البيان: "لكن بدلا من حراسة السفينة، قام هذا الرجل باختطافها. وهدد المهاجم قبطان السفينة بسلاح، وطالب بتغيير مسار السفينة وفدية نقدية قدرها 500 ألف دولار".



واستمرت المفاوضات بين الخاطف والشركة أربعة أيام، تمكن خلالها ممثلو الشركة من إقناع القرصان بتسليم سلاحه وترك السفينة مقابل ستة آلاف دولار. لكن المذكور قام بعد ذلك بالاستيلاء على القاعدة العائمة للشركة الأمنية، وطالب بمبلغ 100 ألف دولار، مهددا بإلقاء كل الأسلحة في البحر. وبعد فترة من المماطلة تم القبض عليه وتسليمه لسلطات بلاده.

المصدر : روسيا اليوم