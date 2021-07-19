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الإثنين، 19-07-2021 09:35 ص

برلماني أوكراني يعلن بداية عهد الجوع والفقر في بلاده

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الوكيل الإخباري- قال عضو برلمان أوكرانيا، إيليا كيفا، معلقا على تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول عدد الأوكرانيين الذين يعانون من سوء التغذية، إن"عهد الجوع والفقر" بدأ في بلاده.

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وأضاف كيفا، "لقد انتهى عصر الحاجة والعوز، وبدأ عصر الجوع والفقر. فوفقا لليونيسيف، يعاني 1.1 مليون شخص من الجوع في أوكرانيا، نحن أكثر البلدان التي تعاني من سوء التغذية في أوروبا".


وأكد، أنه وفقا لبيانات اليونيسف، تحتل أوكرانيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من نقص المواد الغذائية.


ووفقا لتقرير نشرته اليونيسف مؤخرا، يعاني حوالي 9.8 مليون مواطن أوكراني من نقص في الغذاء، ويضطر أكثر من مليون شخص في البلاد إلى تخطي وجبات الطعام، وهو ما يزيد بمقدار 200000 عن الدراسات السابقة التي أجرتها المنظمة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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