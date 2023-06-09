الجمعة 09-06-2023
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توجيه 37 تهمة لترامب بقضية الوثائق السرية

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الجمعة، 09-06-2023 09:44 م

توجيه 37 تهمة لترامب بقضية الوثائق السرية

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الوكيل الاخباري - أظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية، الجمعة، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

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وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل، مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.


وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.


كما تتضمن أيضا معلومات عن البرامج النووية الأميركية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تُعرّضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي.


واعلنت وزارة العدل عن لائحة الاتهام في يوم شهد استقالة اثنين من فريق دفاع ترامب في القضية، ومع توجيه اتهامات لمساعد سابق له.


ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة لأول مرة فيما يخص هذه القضية، في ميامي، يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من عيد ميلاده السابع والسبعين.

 




 

 


 

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