توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا بسبب انهيار صخري

الوكيل الإخباري - توقفت حركة القطارات، اليوم الاثنين، بين فرنسا وإيطاليا عبر جبال الألب، وستبقى معطلة حتى الأربعاء على الأقل، بعد انهيار صخري ضخم في وادي موريان، بمنطقة سافوا (وسط شرق فرنسا).

اضافة اعلان



وأمس الأحد نحو الساعة (15.15 بتوقيت غرينتش)، اصطدمت «عدة كتل صخرية يبلغ حجمها نحو 700 متر مكعب» بحاجز جرى تركيبه على طريق فرعي في «قطاع خاضع للمراقبة بشكل خاص»، وفق ما أوضحت محافظة سافوا، في بيان، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».



وأدى هذا الانهيار إلى توقف حركة القطارات بين فرنسا وإيطاليا على خط شامبيري - تورينو، وكذلك القطارات المحلية في وادي موريان، وفقاً لـ«الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد (SNCF)».



وأشارت «الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد» إلى أن تعليق الحركة سيستمر حتى الأربعاء على الأقل.



ونبه وزير النقل الفرنسي كليمان بون إلى أن العودة إلى الوضع الطبيعي «ستستغرق عدة أيام».



وكتب الوزير، اليوم الاثنين، على موقع «إكس»: «بعد الانهيار الهائل الذي وقع، أمس الأحد، في موريان، جرت تعبئة فِرقنا لإعادة حركة السير على الطرق والسكك الحديد في أسرع وقت. الأولوية المطلقة لسلامة الجميع».



كما جرى إغلاق النفق الطرقي في فريجوس أمام حركة المرور لجميع المركبات التي يزيد وزنها عن 3.5 طن في كلا الاتجاهين.



وطلبت محافظة سافوا من الشاحنات والحافلات العبور من نفق جبال مون بلان أو الطريق السريع A8.

الشرق الأوسط