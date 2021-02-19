الجمعة 19-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

موظف في شركة كهرباء إربد يتحدى الثلج لإصلاح عطل في عجلون - فيديو

مكافحة الأوبئة: الالتزام بالإجراءات الصحية يساوي الحظر الشامل

إجلاء 1242 شخصاً علقوا بالثلوج

مخالفة 62 منشأة لعدم التزامها بأوامر الدفاع

التربية تعلن قرارا بشأن طلبة المدارس خلال أيام

جميع طرق المملكة سالكة باستثناء طريق وادي القمر

الأمن : نرصد مقاطع فيديو لاتخاذ الإجراءات اللازمة

جمعة باردة بلا ثلوج

الأوقاف : عائلات تقطعت بهم السبل وتم مساعدتها

لجنة الأوبئة : نسبة الإيجابية في فحوص اليوم صادمة

الجمعة، 19-02-2021 11:00 ص

توقف حركة النقل الجوي في تونس

download


الوكيل الاخباري - تتوقف حركة النقل الجوي في تونس بداية من منتصف اليوم الجمعة، بسبب إضراب دعت إليه نقابات عمالية.

اضافة اعلان

ووفقا لموقع "نسمة" التونسي، فإن كافة نقابات مجمع الخطوط الجوية التونسية، ستدخل في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من منتصف اليوم الجمعة (19 فبراير/ شباط).

 

وطبقا لما أعلنه الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل في أريانة محمد الشابي، فإن الإضراب سيوقف حركة النقل الجوي تماما في تونس.


وأكد الشابي أن رحلات الخطوط التونسية ستتوقف كليا بداية من اليوم الجمعة، كما أن خدمات إفراغ وشحن الطائرات التابعة لشركات الطيران الأخرى ستتوقف كليا، مما يعني توقف نشاط النقل الجوي كليا في تونس.


وأوضح أن الطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية يمكنها الهبوط في المطارات التونسية لكنها لن تتمكن من إفراغ حمولاتها، نظرا لإضراب عمال الخطوط الجوية التونسية، مما يضطرها إلى الغاء رحلاتها الى تونس أو تأجيلها.


وعن أهداف هذا الإضراب قال الشابي إنه يهدف الى "تجديد المطالبة بانقاذ الناقلة الوطنية التي تواجه شبح الإفلاس، خاصة بعد إصدار قرار يخص أرصدتها البنكية بمقتضى شكوى رفعتها ضدها الشركة التركية "تاف تونس" المستغلة لمطار النفيضة".


وشدد الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل على أن قرار الإضراب يأتي كنداء أخير لإنقاذ الشركة من خطر الإفلاس، لافتا إلى أن تنفيذ القرار الخاص بأرصدة الشركة بمقتضى شكوى شركة "تاف" يأتي كإجراء تحفظي من أجل إلزام الخطوط التونسية بسداد مستحقاتها المالية نظير استغلال طائراتها لمطار النفيضة.


يشار إلى أن وزير النقل التونسي، كان قد أعلن في منتصف العام الماضي 2020 أن الحكومة التونسية لن تمنح أيّ دعم مالي لشركة الخطوط التونسية التي تعاني من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن وزارته طلبت من الشركة التعويل على إمكانياتها الخاصة وإعادة تسيير الرحلات بالاعتماد على مواردها الذاتية، مبررا موقفه بأن الحكومة لا يمكنها المخاطرة بتقديم دعم مالي لمؤسسة في وضع صعب، على حد تعبيره.


وكانت الشركة قد طلبت تأجيل سداد ديونها لستة أشهر، في الوقت الذي بلغت فيه خسائرها نحو 28 مليون دولار شهريا.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
13990929001095_Test_PhotoI

مبادرة أميركية ثلاثية تجاه إيران لإحياء الاتفاق النووي

download (1)

تفاصيل جديدة وتطورات أزمة انفجار مرفأ بيروت

medium_2021-02-19-08339a8c1d

مسبار ناسا يهبط بنجاح على المريخ وفرحة عارمة في مقر مختبر الدفع.. فيديو

1040515486_0_55_1000_596_1000x541_80_0_0_2899c498380f90fa98b59beafd0720e6

اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الصومالية مقديشو

109-150231-alliance-southiraq-explosion_700x400

هجوم مسلح وتفجير عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي في العراق

5

حريق يلتهم مستشفى مدينة الطب في بغداد

أخبار متعلقة
9385233371608453466

تونس: إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي من الغرق

ك

تونس.. الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة يعلنون الإضراب العام

9D9C63ED-360F-40A0-AA91-4B8C32F5E66A.

تونس.. تهديدات بانتحار جماعي من عاطلين عن العمل

تو

تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسل لرئاسة الجمهورية من مواد خطرة