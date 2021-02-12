الجمعة 12-02-2021
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الجمعة، 12-02-2021 12:10 م

تونس: إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي من الغرق

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الوكيل الاخباري - أنقذت قوات الدرك البحري في تونس، اليوم الجمعة، 100 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قاربين بعرض سواحل محافظة سوسة شرق البلاد.

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وقال الناطق باسم قوات الحرس البحري كريم الحوش بتصريحات إعلامية، ان قوات الحرس البحري ضبطت فجر اليوم نحو 100 مهاجر غير شرعي كانوا على متن زورقين لا يمكنهما استيعاب العدد وحاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه السواحل الايطالية.


--(بترا)

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