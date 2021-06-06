توقيع اتفاقية تعاون روسية مصرية في مجال الكهرباء

الوكيل الإخباري- وقعت شركة "روس سيتي ROSSETI" الروسية، اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية "السويدي إلكتيرك" تهدف إلى إقامة تعاون استراتيجي لتطوير مجمعات شبكات الكهرباء في مصر وروسيا ودول أخرى.



وحضر التوقيع من الجانب الروسي، المدير العام للمركز العلمي والتقني التابع لشركة " ROSSETI FGC UES" فلاديمير خاريتونوف ومن الجانب المصري وزير التجارة المفوض رئيس القسم التجاري في السفارة المصرية في روسيا ياسر مصطفى.

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وحسب بيان مشترك، فإن "الطرفين سينظران في إمكانية العمل المشترك في المشاريع المتعلقة ببناء وتحديث مرافق شبكة الكهرباء في جمهورية مصر العربية ودول أخرى، بما في ذلك مشاريع خطوط نقل الطاقة بين البلدان، وكذلك مخططات توصيل الكهرباء بقدرة توليد عالية.



ومن المخطط أيضا للتعاون في مجالات تطوير وتطبيق التقنيات المبتكرة وإصدار شهادات الترخيص واختبار المعدات الكهربائية.



من جانبها أعلنت شركة "السويدي إلكترك" أنها قد تتعاون مع شركة "روس سيتي" بعد أن وقعت الشركتان مذكرة تفاهم، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي.



وشركة "روس سيتي" هي شركة حكومية روسية، تمتلك الحكومة الروسية حوالي 88% من أسهمها، وتدير الشركة 2.35 مليون كيلومتر من خطوط نقل الطاقة، و507 آلاف محطة فرعية بسعة محول تزيد عن 792 ألف ميغا فولت أمبير.



وتأسست شركة "السويدي إلكترك" عام 1938، حيث بدأت نشاطها التجاري ببيع المعدات الكهربائية ونجحت على مدار عقود في التحول إلى واحدة من أبرز الشركات بقطاع الطاقة في السوق المصرية، وتغطي عملياتها العديد من الأسواق العالمية.

المصدر: روسيااليوم