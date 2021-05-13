مصر وروسيا تتفقان على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل في غزة

الوكيل الإخباري - أكدت مصر وروسيا ضرورة وقف إطلاق النار الكامل في غزة، حفاظاً على الأرواح و إفساح المجال أمام الجهود السياسية، وضرورة تحرك المجتمع الدولي ليطرح بجدية التقدم نحو السلام الحقيقي والعادل المؤدي إلى تحقيق العدالة في هذه القضية.

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جاء ذلك خلال الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية سامح شكري اليوم، بنظيره الروسي بسيرجى لافروف، حيث اتفق الوزيران على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة، لكي يتوقف نزيف الدم الذي بدأ خلال الأيام الماضية في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف.



واتفق الوزيران على التنسيق فيما بينهما وتكثيف التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بإنهاء التأزُم الحالي، خاصةً في إطار الإعداد لانعقاد مجلس الأمن غداً الجمعة للمرة الثالثة خلال أسبوع حول هذه الأزمة على ضوء مسؤوليته في هذا الصدد في حفظ السلم والأمن الدولييّن.

بترا