تونس الأولى عربيًا في استهلاك التبغ والعاشرة عالميًا

الوكيل الإخباري - كشف رئيس التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور حاتم بو زيان، أن تونس تعد الأولى عربيا في استهلاك التبغ وضمن العشر الأوائل عالمياً.

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وقال بوزيان في تصريحات اليوم الاثنين، إنّ نسبة التدخين عند الرجال بلغت 50% وهو رقم خطير جدًا، مشيرًا أن هذه الظاهرة تسببت في وفاة 13200 تونسي، بمعدّل 30-40 وفاة يوميًا بسبب مباشر أو غير مباشر، من بينهم 2640 فارقوا الحياة بسبب التدخين السلبي .



وتابع بوزيان، أن 50% من المدخنين يموتون قبل سنّ 65 أي قبل سنّ التقاعد، مشيرًا أنّ التدخين، هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة الذي تضاعفت تكلفة علاجه في الحالات المتقدّمة بـ60 مرّة مقارنة بالسنوات الماضية.



بترا