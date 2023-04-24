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الإثنين، 24-04-2023 03:59 م

تونس الأولى عربيًا في استهلاك التبغ والعاشرة عالميًا

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور حاتم بو زيان، أن تونس تعد الأولى عربيا في استهلاك التبغ وضمن العشر الأوائل عالمياً.

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وقال بوزيان في تصريحات اليوم الاثنين، إنّ نسبة التدخين عند الرجال بلغت 50% وهو رقم خطير جدًا، مشيرًا أن هذه الظاهرة تسببت في وفاة 13200 تونسي، بمعدّل 30-40 وفاة يوميًا بسبب مباشر أو غير مباشر، من بينهم 2640 فارقوا الحياة بسبب التدخين السلبي .


وتابع بوزيان، أن 50% من المدخنين يموتون قبل سنّ 65 أي قبل سنّ التقاعد، مشيرًا أنّ التدخين، هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة الذي تضاعفت تكلفة علاجه في الحالات المتقدّمة بـ60 مرّة مقارنة بالسنوات الماضية.


بترا

 




 

 


 

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