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الأربعاء، 15-02-2023 02:31 م

تونس: تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات شمالي البلاد

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الوكيل الإخباري - أفاد مصدر أمني تونسي، اليوم الأربعاء، بتفكيك خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظة بنزرت شمالي تونس، أثناء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية وإيقاف كامل عناصرها.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني "الدرك" حسام الدين الجبابلي، إنه في إطار عملية استباقية مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وإدارة التوقي ومكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، جرى الكشف عن خلية مبايعة لما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي، وإحباط مخططها المتمثل بتنفيذ عمليات اغتيال لرجال أمن في محافظة بنزرت أثناء الانتخابات التشريعية في دورها الثاني".


وأضاف أنه من خلال عمليات فنية دقيقة ومتابعات ميدانية أمكن القبض على كامل عناصرها.

 

بترا

 




 

 


 

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