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السبت، 06-02-2021 03:22 م

منع المواطنين من دخول الشارع

تونس.. طوق أمني تحسبا من احتجاجات بلعيد

طوق
عناصر من الأمن التونسي - أرشيفية


الوكيل الإخباري - فرضت قوات الأمن التونسية طوقا أمنيا، يوم السبت، على المداخل المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تحسبا من خروج تظاهرات تزامنا مع ذكرى شكري بلعيد.

وأفاد مصادر تونسية بأن قوات الأمن منعت دخول المواطنين إلى الشارع إلا من ثلاثة مداخل فرعية، فرض عناصرها السيطرة عليها.

وكان قد تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية، السبت، تزامنا مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد، للمطالبة بمحاسبة المتورطين في اغتياله، وحل البرلمان وطرد الإخوان وإطلاق سراح الموقوفين، واحتجاجا على سياسات الحكومة.

وكان بلعيد، الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد "الوطد"، وأحد مؤسسي الجبهة الشعبية، قد اغتيل بالرصاص أمام منزله في السادس من فبراير عام 2013.

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المصدر : سكاي نيوز 

 

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