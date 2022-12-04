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الأحد، 04-12-2022 03:32 م

"جلسة طارئة" حول مخاطر "الشبح" في البرلمان الألماني

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الوكيل الإخباري - أظهر تقرير صحفي أن هناك حالة من عدم الرضا بين أعضاء لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني "بوندستاج بسبب احتمالية مواجهة مخاطر عند الشراء المخطط له لمقاتلات الشبح من طراز "إف-35".

وجاء في تقرير صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أنه من المقرر أن تنعقد "جلسة طارئة" تضم أعضاء اللجنة المعنيين بالأمر غدا الاثنين.

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وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي على خلفية وثيقة سرية تحذر فيها وزارة الدفاع الألمانية من مخاطر كبرى لهذه الصفقة.


وأضافت الصحيفة أنه ليس واضحا إذا ما كان الجيش الألماني سيحصل على المطار بمدينة بوشل بولاية راينلاند-بفالتس معدلا لأجل هذه المقاتلات في الوقت المناسب حتى 2026 أم لا.


ونقلت الصحيفة عن الوثيقة: "لذا لا يمكن استبعاد تأخيرات زمنية وتكاليف إضافية حتى بدء عملية الطيران".


وأضافت الصحيفة أن هناك أيضا خطر ألا يكون إصدار الإذن الوطني للطيران متاحا في الوقت المناسب.


يذكر أن الحكومة الاتحادية أعلنت عزمها تزويد السلاح الجوي بطائرات الشبح من طراز "إف-35" من إنتاج شركة "لوكهيد مارتن الأمريكية" والتي تعد أحدث مقاتلة بالعالم. ومن المقرر شراء هذه المقاتلات لتحل محل أسطول "تورنادو" الذي تم إدخاله قبل أكثر من 40 عاما.

 

البيان

 




 

 


 

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