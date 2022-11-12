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السبت، 12-11-2022 04:17 م

استئناف حركة مرور السيارات في جسر القرم قبل الموعد المخطط

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الوكيل الإخباري - أفادت وزارة النقل الروسية باستئناف حركة مرور السيارات في جسر القرم التي توقفت في الساعة 4:00 صباح اليوم السبت بسبب أعمال الإصلاح.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "اليوم السبت في الساعة 14:30 بعد الظهر، أي قبل ساعة ونصف ساعة من الموعد المخطط، تم استئناف حركة مرور السيارات والحافلات في جسر القرم، التي توقفت سابقا بسبب إجراء أعمال الإصلاح".

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ودققت الوزارة أن حركة المرور في جسر القرم مسموح بها الآن للسيارات والحافلات فقط. أما حركة مرور الشاحنات الثقيلة فلن تستأنف قبل بداية ديسمبر القادم.

 

RT

 




 

 


 

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