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الأحد، 06-11-2022 04:51 م

البرهان: الحوار السياسي جار في السودان ولا يشمل أنصار البشير

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليوم الأحد أن المحادثات بشأن إطار عمل سياسي جديد للبلاد جارية لكنه وجه تحذيرا شديد اللهجة للحزب الحاكم السابق من التدخل في الجيش ولا حتى في السياسة.

وذكرت رويترز يوم الجمعة الماضي، أن الجيش قدم ملاحظات على مسودة الدستور مما يمهد الطريق لخطوات صوب اتفاق جديد رسمي مع الأحزاب السياسية للبلاد.

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وأكد البرهان، متحدثا لجنود في قاعدة عسكرية شمالي الخرطوم، أن المحادثات جارية.


وقال "أي زول داير ينقذ السودان دا نحن حنحط يدنا في يدو" مضيفا أنه لن يوافق على أي شيء يؤدي لتفكك الجيش.


وقال "نحن نحذر الناس الدايرين يتدارو وراء الجيش وكلام خاص للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية".


وتابع قائلا "إمشو 30 سنة كفاكم ادو الناس فرصة.. ما تعشموا إنه الجيش يرجعكم تاني".


وقال البرهان "كل الناس الموقعين أو اللي بيضمهم التنظيم اللي زاح التنظيم السابق في 2019 عندهم حق مشروع في أنه نحنا نقف معاهم عشان نكمل الفترة الانتقالية عشان تجينا انتخابات" مضيفا أن المجموعات السياسية الأخرى مشمولة أيضا من أجل زيادة التوافق. 

 

البيان

 




 

 


 

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