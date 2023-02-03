حادثة مأساوية شهدتها محافظة الجيزة في مصر -صورة

الوكيل الاخباري - شهدت قرية شبرامنت بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة بمصر، واقعة مأساوية، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته صعقا بواسطة محول كهربائي أمام المارة.

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ورصدت كاميرات المراقبة الشاب المتوفى أثناء سيره نحو المحول الكهربائي بأحد شوارع قرية شبرامنت، وفتح كابينة المحول الكهربي وحاول نزع الأسلاك، وبعد عدة محاولات منه أصيب بصعق كهربائي وفارق الحياة على الفور، وهرع الأهالي إلى الشاب المتوفى وحاول البعض إسعافه وتم نقله إلى المستشفى.



وكشف شاهد عيان، أن الشاب المتوفى مجهول الهوية ولا ينتمي إلى قرية شبرامنت، وبعد فحصه تبين أنه مختل عقليا، وأنه أثناء سيرة فتح كابينة المحول الكهربائي، وأصيب بصعق كهربائي ولقي مصرعه في الحال وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.





روسيا اليوم