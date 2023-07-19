حادث في أستراليا بمشاركة دبابة "أبرامز" الأمريكية

الوكيل الاخباري- أصيب 6 أشخاص، حالة أحدهم خطيرة، جراء حادث سير شاركت فيه شاحنة تحمل دبابة "أبرامز" الأمريكية.

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جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة ABC، حيث نقل 6 أشخاص إلى المستشفى صباح اليوم الأربعاء عقب اصطدام 7 سيارات بينهم نصف مقطورة تحمل الدبابة الأمريكية التي كان من المفترض استخدامها في تدريبات عسكرية.

وعندما وصلت الشرطة، بحسب القناة، كانت النيران قد اشتعلت في 3 سيارات، وأصيبت 4 سيارات أخرى بأضرار بالغة، فيما قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن الدبابة الأمريكية كانت تنقل بشاحنة من ميناء غلادستون إلى منطقة التدريب العسكري في خليج شولووتر، وتابع: "من حسن الحظ أنه لم تقع إصابات، في ظل هذا الحادث الخطير".



من جانبه قال رئيس الشرطة المحلية الرقيب هيدي فاريل إن الخبراء يحققون، لكن سبب الحادث لا زال غير معروف حتى الآن، وأوضح أن "هذا الامتداد من الطريق غير معروف بأنه خطير بشكل خاص".



