حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية تصل كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- وصلت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس كارل فينسون) التي تعمل بالطاقة النووية اليوم /الثلاثاء/ إلى قاعدة بحرية في مدينة /بوسان/ جنوب شرق كوريا الجنوبية.

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وذكرت البحرية الكورية الجنوبية، في بيان، أن وصول حاملة الطائرات الأمريكية "تظهر الاستعداد القوي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على التهديد الصاروخي والنووي المتزايد من كوريا الشمالية".



وزارت القاعدة البحرية في /بوسان/ خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الماضي، حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس رونالد ريغان) التي تعمل بالطاقة النووية أيضا.



وتأتي زيارة حاملة الطائرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تستعد فيه بيونغ يانغ لثالث محاولة لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري في المدار، بعدما فشلت المحاولتين السابقتين في شهري /مايو/ و/أغسطس/ الماضيين.

