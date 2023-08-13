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الأحد، 13-08-2023 03:57 م

حريق هائل في أنطاليا التركية

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الوكيل الإخباري - اندلع حريق كبير ليلة السبت الأحد في مصنع للمواد الغذائية في المنطقة الصناعية في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا.

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وقع الحريق في منطقة دوشيم ألتي الصناعية في الضواحي الشمالية الغربية لأنطاليا على مسافة بعيدة عن المناطق السكنية والمنتجعات.


وأرسلت بلدية أنطاليا عشرات سيارات الإطفاء لمكافحة الحريق، فيما طوقت الشرطة مكان الحادث، وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالمصنع لضمان سلامة السكان والموظفين.

وحسب تقارير إعلامية، فقد التهمت النيران كامل مبنى المصنع الذي لا تقل مساحته عن عدة مئات من الأمتار المربعة. ولا توجد معلومات عن سقوط إصابات أو ضحايا جراء الحريق.


وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحريق وكشف المتسببين فيه.

 

RT

 




 

 


 

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