مصدر دبلوماسي تركي: لا قرار بعد بشأن استضافة تركيا جولة من المفاوضات بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أفاد مصدر دبلوماسي في أنقرة، بأنه "لا يوجد قرار ملموس بعد بشأن استضافة تركيا جولة من المشاورات بشأن أوكرانيا"، منوها في الوقت ذاته باستعداد تركيا للوساطة.

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وأضاف المصدر المطلع، أن "أنقرة مستعدة دائما للتوسط من أجل وقف إطلاق نار مستدام وحل النزاع.. وهذا الأمر في عداد المقترحات".



وكان الوفد التركي قد شدد، في اجتماع جدة بشأن التسوية الأوكرانية المنعقد مؤخرا، على أن مثل هذا اللقاء لا آفاق له دون وجود روسيا على طاولة المفاوضات، حسبما ذكرته صحيفة "حريت" التركية الموالية للحكومة، في تقريرها أمس الجمعة.



واحتضنت مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في غياب الجانب الروسي، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.



من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اجتماع جدة لا يحظى بأي قيمة مضافة له، بمعزل عن مشاركة روسيا وأخذ مصالحها في الاعتبار.

RT