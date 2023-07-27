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الخميس، 27-07-2023 11:51 م

عبور ثلاث شاحنات مساعدات أممية إلى سوريا

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الوكيل الإخباري - قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن ثلاث شاحنات تحمل مساعدات إنسانية من صندوق اليونيسف عبرت اليوم إلى شمال غرب سوريا من تركيا عبر معبر باب السلام.

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وحسب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قام موظفو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بزيارة مشاريع لدعم المأوى والتعليم بتمويل من الصندوق الإنساني عبر الحدود لسوريا في مدينة الباب، على بعد حوالي 40 كم شمال شرق حلب.


وأضاف، أن الاستجابة الإنسانية تتواصل في شمال غرب سوريا، حيث كانت وكالات الأمم المتحدة خزنت مسبقًا، أي قبل انتهاء صلاحية تصريح المساعدة عبر الحدود في 10 تموز، إمدادات المساعدات الإنسانية، والتي يتم إرسالها وتوزيعها حالياً.


بترا

 




 

 


 

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