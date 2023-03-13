حريق يدمر جزءاً من مقر ملك كمبوديا

الوكيل الإخباري - دمر حريق جزء من المقر الإقليمي لملك كمبوديا، نورودوم سيهاموني، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين. ولم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات.



اندلع الحريق مساء أمس الأحد في مدينة سيم ريب شمال غرب البلاد، ليدمر سقف أحد المباني الأصغر في المجمع.

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ويتواجد الملك البالغ من العمر 69 عاما حاليا في بيجين لإجراء فحوصات طبية دورية.



وقال وزير الإعلام، خيو كنهاريث، إنه لم ترد أنباء عن إصابة أحد.



وألقت وزارة القصر الملكي اليوم الاثنين باللوم في الحريق على حدوث خلل كهربائي.



وأظهر مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء الحكومية "إيه كيه بي" شدة الحريق قبل أن تسيطر طواقم الطوارئ عليه، ومنعهم بوضوح وقوع أضرار جسيمة في المبنى السكني الرئيسي.



وتصبح الفيلا الكبيرة هي المنزل الرسمي للملك عندما يكون في سيم ريب. أما المقر الرئيسي للملك سيهاموني فهو قصر داخل مجمع مسور في العاصمة بنوم بنه.

البيان