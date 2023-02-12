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الأحد، 12-02-2023 12:10 م

نيوزيلندا: إلغاء عشرات الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار غابرييل

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الوكيل الإخباري - ألغت شركة الطيران الوطنية النيوزيلندية "طيران نيوزيلندا" عشرات الرحلات الجوية، بينما يستعد سكان أوكلاند لفيضان جراء الإعصار غابرييل، بعد أسبوعين من عاصفة قياسية اجتاحت أكبر مدن البلاد وقتلت أربعة أشخاص.

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وقالت شركة طيران نيوزيلندا، اليوم الأحد، إنها ألغت جميع الرحلات الداخلية من وإلى أوكلاند حتى منتصف نهار الثلاثاء المقبل بالإضافة إلى العديد من الرحلات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء النيوزيلندية الرسمية.


وأشارت الشركة إلى أن بعض الخطوط الدولية ستستمر في العمل، بالرغم من أن الرحلات قد تحتاج إلى تحويل مسارها من أوكلاند.


كما ألغت الشركة الرحلات الداخلية من وإلى مدن هاميلتون وتورانجا وتوبو.


وأثر الإعصار غابرييل بالفعل على الجزء الشمالي من نيوزيلندا اليوم، ومن المتوقع أن تتساقط أمطار على أوكلاند غدا الاثنين، بمنسوب يصل إلى 250 ملليمترا (10 بوصات)، ومن المتوقع أيضا حدوث هبات رياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة (80 ميلا في الساعة).


وقالت هيئة الأرصاد (ميت سيرفيس)، إنها تتوقع حدثا كبيرا ومهما مرتبطا بالطقس، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية وأمواج شديدة.


ووجه رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز رسالة إلى السكان في جميع أنحاء البلاد بوجوب أخذ تحذيرات الطقس على محمل الجد والتأكد من اتباع الإرشادات التي يتم إصدارها محليا.


بترا

 




 

 


 

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