انتشال رجل على قيد الحياة بعد 160 ساعة من الزلزال في تركيا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطوارئ الروسية إن فرق إنقاذ من روسيا وقرغيزستان وروسيا البيضاء انتشلت أمس الأحد رجلا على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد 160 ساعة من الزلزال الذي ضرب تركيا.



وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام للتراسل اليوم الاثنين، أن "أعمال الإنقاذ لإخراج الرجل من تحت الأنقاض استغرقت أكثر من أربع ساعات".

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ونشرت مقطعا مصورا لرجال الإنقاذ وهم يسحبون رجلا من تحت الأنقاض ويحملونه بعيدا.



وكان ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الخامس من فبراير/ شباط الحالي إلى أكثر من 33 ألفا ويبدو أنه قابل للزيادة مع تضاؤل فرص العثور على ناجين.



وأرسلت روسيا فريق إنقاذ الأسبوع الماضي إلى تركيا وسوريا بعد أن تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زعيمي البلدين.

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