حزب الله وإسرائيل يتبادلان القصف بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قصف مواقع في جنوب لبنان أطلقت منها قذائف باتجاه بلدة ميتات في الجليل الأعلى.

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في المقابل، أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفوا تجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة ميتات (قبالة بلدة رميش اللبنانية) بالأسلحة الصاروخية، وأكد الحزب سقوط إصابات في صفوف الإسرائيليين.



من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية باستهداف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدات الضهيرة والجبين وشيحين في القطاع الغربي، فيما تعرضت تلة حمامص في سردا وسهل مرجعيون في القطاع الشرقي لقصف مدفعي .



