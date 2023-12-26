تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية ومقتل جندي إسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل أيام على الحدود مع لبنان.

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فيما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات في مستوطنة أدميت بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "رصدنا إطلاق قذائف عدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا وثكنة شوميرا"، وأضاف أن سلاح الجو التابع له استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استهداف موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وذلك "بالأسلحة المناسبة".





